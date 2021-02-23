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«Атлетико» с «Челси» назвали стартовые составы

23 Февраля 2021, 21:50,

Во вторник «Атлетико» с «Челси» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники назвали составы на игру.

«Атлетико»: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе Аугусто, Марио Эрмосо, Маркос Льоренте, Коке, Анхель Корреа, Сауль, Тома Лемар, Жоау Фелиш, Луис Суарес.

«Челси»: Эдуар Менди, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Каллум Хадсон-Одои, Жоржиньо, Матео Ковачич, Маркос Алонсо, Мэйсон Маунт, Тимо Вернер, Оливье Жиру.

Стартовый свисток в матче Лиги чемпионов «Атлетико» - «Челси» прозвучит в 23:00 мск. Текстовый репортаж запланирован на LiveResult.ru.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Атлетико Мадрид
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