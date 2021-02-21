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​Хименес не поможет «Атлетико» в матче с «Челси»

21 Февраля 2021, 11:17,

Центральный защитник «Атлетико» Хосе Хименес не поможет команде во вторничном матче Лиги чемпионов против «Челси», сообщает Marca. Уругваец в очередной раз оказался в лазарете «матрасников», получив повреждение в субботней игре чемпионата Испании против «Леванте».

Из-за проблем со здоровьем Хосе Хименес в нынешнем сезоне провёл за «Атлетико» только семнадцать матчей во всех соревнованиях. На счету уругвайского футболиста один забитый гол.

«Атлетико» примет «Челси» двадцать третьего февраля. Стартовый свисток команды услышат в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Хосе Хименес
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