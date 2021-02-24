«Челси» под руководством Тухеля пропустил всего два мяча

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24 Февраля 2021, 10:48,
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и лондонским «Челси» была зафиксирована победа английского коллектива со счетом 1:0. Единственный гол забил французский нападающий Оливье Жиру в середине второго тайма.
«Пенсионеры» провели под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля восьмой поединок. В этих матчах лондонская команда пропустила всего два мяча.
Напомним, что Тухель возглавил «Челси» по ходу сезона, сменив у руля Фрэнка Лэмпарда.
Ответный поединок состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Матч пройдет в среду, 17-го марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Томас Тухель