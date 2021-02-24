Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Будапеште

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сошлись мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».

Жеребьёвку плей-офф Лиги чемпионов «Челси» проходил ещё с Фрэнком Лэмпардом во главе, а вот играть против «Атлетико» лондонцы будут под руководством Томаса Тухеля. Кажется, что для Диего Симеоне разницы особой нет. Пока не особо понятно, что ожидать от этого «Челси». Да, при Тухеле команда стала чуть собраннее и ни разу не проиграла за семь матчей, но серьёзных соперников просто не было на пути «Челси» за это время. А вот «Атлетико» - команда совсем другого порядка.

Правда, перед игрой Лиги чемпионов «матрасников» накрыл небольшой кризис. Видимо, Диего Симеоне сосредоточил футболистов на плей-офф, нагрузил знаниями про «Челси» и упустил из виду «Леванте», который за два тура Ла Лиги отобрал у «матрасников» пять очков. Не в лучшем настроении «матрасники» подошли к матчу ещё и из-за его переноса в Будапешт. Без болельщиков фактор своего поля очень хлипкий, но и его отобрали у «Атлетико».

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Тем не менее, «матрасники» начали матч по-хозяйски. Сначала прессинг Суареса чуть не привёл к ошибке Эдуарда Менди – в последнюю секунду голкипер «Челси» успел вынести мяч куда глаза глядят. Потом Суарес деклассировал двух защитников. На правом фланге Луис разобрался с Алонсо и Рюдигером, отправив обоих за пределы поля. Прострелил уругваец на дальнюю штангу, но Тома Лемар, катившийся в подкате, замкнуть передачу не сумел.

И после этого «Атлетико» будто выключили. «Челси» мяч забрал и набил почти двукратное преимущество по владению. Мадридцы на чужой половине поля почти не показывались, а вот «Челси» атаковал много, пусть и не так опасно. Запомнились два выхода Вернера. Но с угла штрафной площади он пробил (или прострелил) неточно, а с угла вратарской пробил аккурат над головой Облака и Ян без проблем этот удар парировал. Первый тайм так и завершился: с преимуществом «Челси», но с нулями на табло.

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Скучнейшая игра с территориальным преимуществом «Челси» продолжалась и во втором тайме. На поле ровным счётом ничего не происходило до 70-й минуты, когда Оливье Жиру в акробатическом этюде поймал неудачный вынос Эрмосо. Защитник зажёг «свечу» над своей штрафной площадью, а Жиру ударом через себя упаковал мяч под штангу – 0:1. Брых сначала гол не засчитал, но внимательный и длительный просмотр голевого эпизода помог разглядеть касание Эрмосо.

«Атлетико» нужно было просыпаться в пожарном порядке, но «матрасники» сделать этого не сумели. Не получалось весь матч, не стоит и начинать, будто решили мадридцы и безвольно проиграли домашний матч в Будапеште. «Челси» пусть и минимальный задел получил, но на «Стэмфорд Бридж» может чувствовать себя фаворитом. Тем более, против такого «Атлетико».