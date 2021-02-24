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Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Будапеште

24 Февраля 2021, 00:54,

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сошлись мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси».

Протокол игры  
Атлетико М 0:1 Челси
    71' Жиру Оливье (0:1)
Облак Ян Льоренте Маркос   63' Савич Стефан Фелипе Аугусто IV Эрмосо Марио   85' (Витоло Виктор (   85') Корреа Анхель   82' (Торрейра Лукас (   82') Коке Хорхе Ньигес Сауль   82' (Лоди Ренан (   82') Лемар Тома   90' Суарес Луис Фелиш Жоау   82' (Дембеле Мусса II (   82')
Запасные: Гарсия Альваро Грбич Иво Кондогбия Жоффрей Сан Роман Мигель Камелло Серхио Санчес Рикард
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас Рюдигер Антонио Хадсон-Одои Каллум   80' (Джеймс Рис II (   80') Жоржиньо II   64' Ковачич Матео   74' (Зиеш Хаким (   74') Алонсо Маркос Маунт Мэйсон   1'   74' (Канте Н'Голо (   74') Вернер Тимо   87' (Пулишич Кристиан (   87') Жиру Оливье   87' (Хаверц Кай (   87')
Запасные: Чилуэлл Бен Эмерсон Палмиери Зума Курт Абрахам Тэмми Гилмор Билли Кабальеро Вилли Аррисабалага Кепа
23 февраля. Стадион "Националь".

 

Жеребьёвку плей-офф Лиги чемпионов «Челси» проходил ещё с Фрэнком Лэмпардом во главе, а вот играть против «Атлетико» лондонцы будут под руководством Томаса Тухеля. Кажется, что для Диего Симеоне разницы особой нет. Пока не особо понятно, что ожидать от этого «Челси». Да, при Тухеле команда стала чуть собраннее и ни разу не проиграла за семь матчей, но серьёзных соперников просто не было на пути «Челси» за это время. А вот «Атлетико» - команда совсем другого порядка.

Правда, перед игрой Лиги чемпионов «матрасников» накрыл небольшой кризис. Видимо, Диего Симеоне сосредоточил футболистов на плей-офф, нагрузил знаниями про «Челси» и упустил из виду «Леванте», который за два тура Ла Лиги отобрал у «матрасников» пять очков. Не в лучшем настроении «матрасники» подошли к матчу ещё и из-за его переноса в Будапешт. Без болельщиков фактор своего поля очень хлипкий, но и его отобрали у «Атлетико».

Embed from Getty Images

Тем не менее, «матрасники» начали матч по-хозяйски. Сначала прессинг Суареса чуть не привёл к ошибке Эдуарда Менди – в последнюю секунду голкипер «Челси» успел вынести мяч куда глаза глядят. Потом Суарес деклассировал двух защитников. На правом фланге Луис разобрался с Алонсо и Рюдигером, отправив обоих за пределы поля. Прострелил уругваец на дальнюю штангу, но Тома Лемар, катившийся в подкате, замкнуть передачу не сумел.

И после этого «Атлетико» будто выключили. «Челси» мяч забрал и набил почти двукратное преимущество по владению. Мадридцы на чужой половине поля почти не показывались, а вот «Челси» атаковал много, пусть и не так опасно. Запомнились два выхода Вернера. Но с угла штрафной площади он пробил (или прострелил) неточно, а с угла вратарской пробил аккурат над головой Облака и Ян без проблем этот удар парировал. Первый тайм так и завершился: с преимуществом «Челси», но с нулями на табло.

Embed from Getty Images

Скучнейшая игра с территориальным преимуществом «Челси» продолжалась и во втором тайме. На поле ровным счётом ничего не происходило до 70-й минуты, когда Оливье Жиру в акробатическом этюде поймал неудачный вынос Эрмосо. Защитник зажёг «свечу» над своей штрафной площадью, а Жиру ударом через себя упаковал мяч под штангу – 0:1. Брых сначала гол не засчитал, но внимательный и длительный просмотр голевого эпизода помог разглядеть касание Эрмосо.

«Атлетико» нужно было просыпаться в пожарном порядке, но «матрасники» сделать этого не сумели. Не получалось весь матч, не стоит и начинать, будто решили мадридцы и безвольно проиграли домашний матч в Будапеште. «Челси» пусть и минимальный задел получил, но на «Стэмфорд Бридж» может чувствовать себя фаворитом. Тем более, против такого «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Челси, Атлетико Мадрид
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Комментарии (5)
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1
Oleg-Chelsea
24 Февраля 2021, 01:04

Достойно, мне понравилось, что бегали и старались. Результат придет. Все нормально, на правильном пути!

1
ARTUR
24 Февраля 2021, 01:04

играли они , а стыдно мне , не по тактико техническим характеристикам , а по поведению ряда игроков ,эти вот валяния , симуляции , они лишь позорят команду . гол из разряда курьезов , хотя и забит красиво . Спад у матрасников пришел не во время , Челси был посодержательнее , но положа руку на сердце тоже футбол бестолковый , если бы не играли испанцы конечно же смотреть не стал бы . Подходим к тому что останемся без представителей ла лиги уже после 1/8 .

2
CELTIC FROST
24 Февраля 2021, 00:58

Жиру - класс! Хорошо, что костоломы и симулянты поганые с их убогим антифутболом (тактика Симеоне во всей красе, фуу) проиграли.

1
fireland
24 Февраля 2021, 00:58
2011-2012, можем повторить!
1
CELTIC FROST
24 Февраля 2021, 00:59

Можно и лучше - финал из представителей АПЛ)

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