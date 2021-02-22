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Симеоне: «Челси» сильно изменился при Тухеле»

22 Февраля 2021, 21:26,

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча против «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Челси» сильно изменился при Тухеле, его команды всегда играют хорошо. У «Челси» прекрасный состав, они здорово поработали в летнее трансферное окно. Просто посмотрите на их голкиперов, это уже многое говорит о потенциале команды. А нападающие «Челси» могли бы выступать за любую команду в Европе.

Суарес? Конечно, он вселяет в команду уверенность. Луис – прирожденный бомбардир. Он не забивает в гостях? Оставим этот вопрос до матча в Лондоне», - приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
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