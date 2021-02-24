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Коке: «Судьбу матча решил фантастический удар»

24 Февраля 2021, 09:37,

Полузащитник «Атлетико» Коке высказался о поражении от «Челси» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу английской команды. Единственный гол забил форвард Оливье Жиру.

«Мы придерживались плана на игру, но не смогли воспользоваться своими моментами. Судьбу матча решил фантастический удар. Теперь нужно думать об ответном поединке. «Атлетико» отправится в Лондон за победой. Если забьем два гола, то пройдем в четвертьфинал», - цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча между лондонским и мадридским клубами состоится в среду, 17-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Атлетико Мадрид, Коке
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