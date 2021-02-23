Облак: «Кепа ещё проявит себя и докажет, что его недооценивали»

Словенский голкипер Ян Облак, выступающий в составе мадридского «Атлетико», поделился мнением о вратаре лондонского «Челси» Кепе Аррисабалаге.

«Аррисабалага - хороший голкипер. Мне нравилась его игра в Примере. В Лондоне у него возникли некоторые проблемы. Кто-то связывает его спад с огромной суммой, которую заплатил за трансфер «Челси». Но я так не думаю. Кепа знает, на что способен. Он еще проявит себя и докажет, что его недооценивали», - приводит слова Облака The Times.

Во вторник, 23-го февраля, «Атлетико» и «Челси» проведут первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится на нейтральном поле в Бухаресте.