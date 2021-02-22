Аспиликуэта: «Атлетико» - очень сплоченная команда, но мы настраиваемся только на победу»

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22 Февраля 2021, 20:13,
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Фланговый защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от матча против мадридского «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы настраиваемся только на победу. «Атлетико» - очень сплоченная команда, они лидируют в чемпионате Испании. Симеоне уже долгое время тренирует их, у них огромный опыт выступлений в Лиге чемпионов. Да, нам предстоит сыграть в гостях, но мы хотим показать свой футбол.
Работа с Тухелем? Он с первого дня дал понять, что хочет от нас. Мы уже добились нескольких положительных результатов – это вселяет в нас уверенность. Да, в субботу мы потеряли очки, но теперь необходимо сосредоточиться на Лиге чемпионов», - цитирует испанского защитника пресс-служба УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Сесар Аспиликуэта