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Тухель: «Вскрыть защиту «Атлетико» - одна из самых тяжёлых задач»

24 Февраля 2021, 08:25,

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский коллектив выиграл со счетом 1:0. Единственный мяч забил француз Оливье Жиру.

«Мы доминировали в этом поединке, концентрация была на самом высоком уровне. Команда не ошибалась и пробовала атаковать. Мои подопечные проявили высокую дисциплину и добились заслуженного успеха.

Я знал, что «матрасники» закроются в обороне. Мы не позволяли им отдыхать и постоянно давили. Вскрыть защиту этой команды - одна из самых тяжелых задач», - приводит слова тренера Goal.

Ответный матч состоится в среду, 17-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Атлетико Мадрид, Томас Тухель
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