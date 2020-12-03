Губерниев: «Зенит» и до этого проваливался в Европе, но так плох он прежде не был»

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о крупном поражении петербургского «Зенита» от бельгийского «Брюгге» (0:3) в поединке предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

«Зенит» и до этого проваливался в Европе! Но так плох он прежде не был по игре. Ее просто нет. Да и желания особого у игроков не видно. Если не «заводит» ЛЧ, тут нужно что-то менять», - гласит сообщение Губерниева в телеграм-канале.

Перед шестым туром группового раунда Лиги чемпионов команда Сергея Семака имеет в своем активе один балл и занимает четвертое место в квартете F. В заключительном туре чемпион России на своем домашнем стадионе «Газпром Арена» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет восьмого декабря, начало - 20:55 по московскому времени.