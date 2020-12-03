«Зенит» второй сезон подряд финишировал на последнем месте в группе Лиги чемпионов

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03 Декабря 2020, 09:18,
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Петербургский «Зенит» под руководством главного тренера Сергея Семака потерпел крупное поражение от бельгийского «Брюгге» (0:3) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда (1 балл) досрочно финишировала на последнем месте в квартете F.
Стоит отметить, что «сине-бело-голубые» второй сезон подряд занимают последнее место в группе Лиги чемпионов. В сезоне-2019/2020 клуб из Санкт-Петербурга набрал семь очков и занял четвертую позицию в группе с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпциг».
В заключительном туре нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит
А кто то ждал чудес? На фоне слабейшего чемпионата это одна из лучших команд... Тут всё сошлось и завезалось в один узел. В игровых видах спорта- тренер не способный зажечь и расшевелить игроков к ответственным играм - не тренер, а просто манекен на бровке. Даже Брюге показал нам не состоятельность тренерской мысли и не способность играть в футбол. Все придет к тому, что два одиночества сойдутся в одну связку - Газизов и Семак. И будут они вместе строить команду мечты, разбрасывая перчатки.
300-500 миллионов уже едут в Зенит для трансферов
Дело не в трансферах, дело в тренере. С нынешним составом можно было бороться и обыгрывать любого соперника из группы, но Семаку попросту надоело работать, у него одно желание,хапнуть компенсацию за расторжение контракта. Это же очевидно. Ему просто пофиг. Он даже не расстраивается из-за поражений, и виноваты по его словам все вокруг но только не он. Это жесть.
ты видимо не в курсе этого мема