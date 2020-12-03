Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Зенит» второй сезон подряд финишировал на последнем месте в группе Лиги чемпионов

03 Декабря 2020, 09:18,

Global Look Press

Петербургский «Зенит» под руководством главного тренера Сергея Семака потерпел крупное поражение от бельгийского «Брюгге» (0:3) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда (1 балл) досрочно финишировала на последнем месте в квартете F.

Стоит отметить, что «сине-бело-голубые» второй сезон подряд занимают последнее место в группе Лиги чемпионов. В сезоне-2019/2020 клуб из Санкт-Петербурга набрал семь очков и занял четвертую позицию в группе с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпциг».

В заключительном туре нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
jUMPER
03 Декабря 2020, 11:30

А кто то ждал чудес? На фоне слабейшего чемпионата это одна из лучших команд... Тут всё сошлось и завезалось в один узел. В игровых видах спорта- тренер не способный зажечь и расшевелить игроков к ответственным играм - не тренер, а просто манекен на бровке. Даже Брюге показал нам не состоятельность тренерской мысли и не способность играть в футбол. Все придет к тому, что два одиночества сойдутся в одну связку - Газизов и Семак. И будут они вместе строить команду мечты, разбрасывая перчатки.

0
Дарт Уилфред
03 Декабря 2020, 09:43

300-500 миллионов уже едут в Зенит для трансферов

0
Zenituwka
03 Декабря 2020, 10:01

Дело не в трансферах, дело в тренере. С нынешним составом можно было бороться и обыгрывать любого соперника из группы, но Семаку попросту надоело работать, у него одно желание,хапнуть компенсацию за расторжение контракта. Это же очевидно. Ему просто пофиг. Он даже не расстраивается из-за поражений, и виноваты по его словам все вокруг но только не он. Это жесть.

0
Дарт Уилфред
03 Декабря 2020, 10:16

ты видимо не в курсе этого мема

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
Порадовались за «Краснодар», продолжаем позор: «Зенит» мощно получил в Брюгге и забронировал последнее место
Порадовались за «Краснодар», продолжаем позор: «Зенит» мощно получил в Брюгге и забронировал последнее место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола