«Зенит» второй сезон подряд финишировал на последнем месте в группе Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» под руководством главного тренера Сергея Семака потерпел крупное поражение от бельгийского «Брюгге» (0:3) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда (1 балл) досрочно финишировала на последнем месте в квартете F.

Стоит отметить, что «сине-бело-голубые» второй сезон подряд занимают последнее место в группе Лиги чемпионов. В сезоне-2019/2020 клуб из Санкт-Петербурга набрал семь очков и занял четвертую позицию в группе с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпциг».

В заключительном туре нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию».