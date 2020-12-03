Прохин: «Ничего не чувствую. Расстройство и всё»

Игрок «Зенита» Даниил Прохин подвёл итоги матча с «Брюгге» (0:3) в эфире канала «Матч!».

- Хочется вас поздравить с дебютом в Лиге чемпионов. Не слишком удачным он получился даже не лично у вас, а у всей команды. Что чувствуете?

- Ничего не чувствую. Расстройство и всё.

- Что пошло не так, переволновались, перегорели, слишком высокие скорости, и вы просто не попали в эту игру?

- Не знаю, всё было хорошо до этого момента, но какая-то простая ошибка, наверное, не знаю. Будем разбирать.

- По вашей реакции, вы подумали, что на вас был зафиксирован пенальти? Хотя мы видели, что Кузяев на ногу наступил.

- Да, я был в пару метрах от этого момента, но не принимал в нем участия.

- Мы много говорим о том, что разные по интенсивности матчи команда проводит в чемпионате и Лиге чемпионов. У вас есть с чем сравнить, вы играли против «Арсенала», а сегодня - с «Брюгге». Где чувствовалась усталость? Насколько было тяжело играть после перелета в Бельгию?

- Это Лига чемпионов, тут совсем другие скорости, здесь больше устаешь, и за каждую ошибку тут могут наказать.