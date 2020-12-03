Порадовались за «Краснодар», продолжаем позор: «Зенит» мощно получил в Брюгге и забронировал последнее место

Матч пятого тура Лиги чемпионов питерский «Зенит» проводил в Бельгии, соперник – местный клуб «Брюгге».

Матч жизни для «Зенита». Самый простой соперник в группе, пусть и уже обыгрывавший «сине-бело-голубых». В Брюгге питерцы приехали либо за реваншем, либо залечь на дно. И если команда Клемана пока сохраняла шансы на плей-офф Лиги чемпионов и думает скорее на перспективу, то у «Зенита» цель одна – вырвать хотя бы путёвку в весеннюю часть Лиги Европы. Математические шансы на Лигу чемпионов потеряны ещё в прошлом туре.

Кадровые потери, естественно, были у обоих клубов. За «Брюгге» не сыграли Диатта, Митрович и Ритс. Соболь и Дели только восстановились от коронавируса, попав в резерв. Сергей Семак уже и не помнит, когда выставлял оптимальный состав. Вообще не прилетели в Брюгге Караваев, Вендел и Ловрен, в последний момент сообщили о том, что не сыграет Артём Дзюба. Атаку составило трио легионеров: Малком – Азмун – Дриусси.

Embed from Getty Images

Сердар сразу показал, что форму не набрал, запаздывая к передачам из глубины. Резкость рывка и скорость оставляли желать лучшего. Однако именно иранец открыл счёт в середине первого тайма. Гол, правда, тут же был отменён. «Зенит» вообще вёл игру с первых минут, хорошо двигался командно и соорудил интересную комбинацию на фланге. Ерохин убежал к «закидушке» Малком, прострелил точно на Азмуна, а Сердар забил. Жаль, Александр немного заступил в офсайд до голевой передачи.

И вот только стоило похвалить «Зенит», порадоваться за первые полчаса, как простейший гол привезли сами себе. Руд Вормер от левого края прострелил, Данила Прохин вынес крайне неудачно, а Шарль Кетеларе с линии штрафной площади вогнал сферу под перекладину – 1:0. В «раздевалку» второй мяч могли забить бельгийцы. Ханс Ванакен на угловом ударе выпрыгнул и пробил абсолютно без помех. Повезло, что пальнул точно по позиции Михаила Кержакова.

Embed from Getty Images

Второй тайм «Зенит» начал со второго отменённого гола. Прострел Кругового Миньоле отразил точно в Далера Кузяева, а полузащитник сборной России рукой закинул мяч в сетку. Не стал он даже радоваться, всё понимая заранее. На исходе часа игры тот же Далер Кузяев приговорил «Зенит». Шипами наступил на ногу Кетелару в своей штрафной площади, привезя пенальти. Ханс Ванакен легко разбросал по разным углам мяч и Михаила Кержакова – 2:0.

В будничном темпе продолжился матч, и все вроде смирились с результатом, но «Брюгге» добил питерцев. Ноа Ланг принял прострел Денниса и вторым касанием прошил Михаила Кержакова – 3:0. Сергей Семак же к тому времени просто играл заменами, выпустив молодых Мусаева и Шамкина. Ситуация на поле никоим образом не изменилась (только удар Сутормина в перекладину впечатлил), а резюмировать итог не очень хочется. «Зенит» ужасно провёл групповой этап Лиги чемпионов и уже после пятого тура забронировал последнее место. Домашний матч с «Боруссией» становится выставочным.