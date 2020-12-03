Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
3

Порадовались за «Краснодар», продолжаем позор: «Зенит» мощно получил в Брюгге и забронировал последнее место

03 Декабря 2020, 00:52,

Global Look Press

Матч пятого тура Лиги чемпионов питерский «Зенит» проводил в Бельгии, соперник – местный клуб «Брюгге».

Протокол игры  
Брюгге 3:0 Зенит
(1:0) Кетеларе Шарль 33'    
(2:0) Ванакен Ханс 58'    
(3:0) Ланг Ноа 73'    
Миньоле Симон Мата Клинтон   90' (Томас ван ден Кейбус (   90') Коссуну Одилон Мехеле Брандон Рикка Федерико Баланта Эдер Деннис Бонавентуре Ванакен Ханс   87' (Соболь Эдуард (   87') Вормер Руд   88' (Шрейверс Сьебе (   88') Ланг Ноа   88' (Окереке Давид (   88') Кетеларе Шарль
Запасные: Игнасе ван дер Бремпт Дели Симон Крменчик Михал Хорват Этан Баджи Юссуф
Кержаков Михаил Сутормин Алексей   66' Прохин Данила   90' Ракицкий Ярослав   46' (Мостовой Андрей (   46') Дуглас Сантос Ерохин Александр   46' (Оздоев Магомед (   46') Барриос Вилмар Кузяев Далер   65' (Мусаев Леон (   65') Дриусси Себастьян   46' (Круговой Данил (   46') Азмун Сердар Малком Филипе   75' (Шамкин Даниил (   75')
Запасные: Жирков Юрий Лунёв Андрей Васютин Александр
02 декабря. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).

 

Матч жизни для «Зенита». Самый простой соперник в группе, пусть и уже обыгрывавший «сине-бело-голубых». В Брюгге питерцы приехали либо за реваншем, либо залечь на дно. И если команда Клемана пока сохраняла шансы на плей-офф Лиги чемпионов и думает скорее на перспективу, то у «Зенита» цель одна – вырвать хотя бы путёвку в весеннюю часть Лиги Европы. Математические шансы на Лигу чемпионов потеряны ещё в прошлом туре.

Кадровые потери, естественно, были у обоих клубов. За «Брюгге» не сыграли Диатта, Митрович и Ритс. Соболь и Дели только восстановились от коронавируса, попав в резерв. Сергей Семак уже и не помнит, когда выставлял оптимальный состав. Вообще не прилетели в Брюгге Караваев, Вендел и Ловрен, в последний момент сообщили о том, что не сыграет Артём Дзюба. Атаку составило трио легионеров: Малком – Азмун – Дриусси.

Embed from Getty Images

Сердар сразу показал, что форму не набрал, запаздывая к передачам из глубины. Резкость рывка и скорость оставляли желать лучшего. Однако именно иранец открыл счёт в середине первого тайма. Гол, правда, тут же был отменён. «Зенит» вообще вёл игру с первых минут, хорошо двигался командно и соорудил интересную комбинацию на фланге. Ерохин убежал к «закидушке» Малком, прострелил точно на Азмуна, а Сердар забил. Жаль, Александр немного заступил в офсайд до голевой передачи.

И вот только стоило похвалить «Зенит», порадоваться за первые полчаса, как простейший гол привезли сами себе. Руд Вормер от левого края прострелил, Данила Прохин вынес крайне неудачно, а Шарль Кетеларе с линии штрафной площади вогнал сферу под перекладину – 1:0. В «раздевалку» второй мяч могли забить бельгийцы. Ханс Ванакен на угловом ударе выпрыгнул и пробил абсолютно без помех. Повезло, что пальнул точно по позиции Михаила Кержакова.

Embed from Getty Images

Второй тайм «Зенит» начал со второго отменённого гола. Прострел Кругового Миньоле отразил точно в Далера Кузяева, а полузащитник сборной России рукой закинул мяч в сетку. Не стал он даже радоваться, всё понимая заранее. На исходе часа игры тот же Далер Кузяев приговорил «Зенит». Шипами наступил на ногу Кетелару в своей штрафной площади, привезя пенальти. Ханс Ванакен легко разбросал по разным углам мяч и Михаила Кержакова – 2:0.

В будничном темпе продолжился матч, и все вроде смирились с результатом, но «Брюгге» добил питерцев. Ноа Ланг принял прострел Денниса и вторым касанием прошил Михаила Кержакова – 3:0. Сергей Семак же к тому времени просто играл заменами, выпустив молодых Мусаева и Шамкина. Ситуация на поле никоим образом не изменилась (только удар Сутормина в перекладину впечатлил), а резюмировать итог не очень хочется. «Зенит» ужасно провёл групповой этап Лиги чемпионов и уже после пятого тура забронировал последнее место. Домашний матч с «Боруссией» становится выставочным.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Зенит, Брюгге
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (12)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
kol7777
03 Декабря 2020, 01:21

Дайте Сереге поработать! И еще пяток трансферов по 30...40 лямов и может получится...

1
Promt Roman
03 Декабря 2020, 01:09

Стабильность - признак мастерства.

2
Zenituwka
03 Декабря 2020, 01:07

Я более слабого и беспомощного Зенита ещё не видел. Семак пшлнх!

0
CELTIC FROST
03 Декабря 2020, 01:16

+

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
1
ARTUR
03 Декабря 2020, 01:07

ну как то совсем бездарно , может просто решили слится ??? что бы в чемпе боротся за чемпионство ???

1
Bourgignon Alex
03 Декабря 2020, 01:02

Как там говорится - Бог любит троицу? От всей души желаю зениду в будущем году повторить успех двух последних лет!!!

0
ингерман
03 Декабря 2020, 01:00

ай.. в целом усё нормуль
бороца за 1 место в чемпе нада
эцо в 1-ю очередь
а уж опосля.. можно и флегму поменяц)))

0
CELTIC FROST
03 Декабря 2020, 01:18

Ай, поздравляю. Вижу, ты к МЮ все время неровно дышишь, на ветках там постоянно какули оставляешь). Ну так я рад, что ты доволен и что все нормуль. С очком тебя!

0
Антидыня
03 Декабря 2020, 00:59

В последние годы именно Зенит назывался еврокубковым бойцом от РПЛ, и именно сейчас мы видим, что этот вялый Зенит не для еврокубков!!

0
779
03 Декабря 2020, 00:57

Ой, круто.
А точно команда не сливает Семака?

0
Zenituwka
03 Декабря 2020, 01:08

Возможно. А может быть и сам Семак сливается, чтобы бабла за разрыв контракта по лёгкому срубить.

0
Антидыня
03 Декабря 2020, 00:57

Семак, постоим-помолчим? Пора и честь знать. Доставай бутылку французского вина за упокой тренерской карьеры...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола