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Семак оценил вероятность выхода Дзюбы на матч против «Брюгге»

01 Декабря 2020, 12:16,

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с «Брюгге» объяснил поздний вылет в Бельгию и рассказал о кадровых потерях.

- Впервые «Зенит» не полетел на игру Лиги чемпионов заранее и решил потренироваться дома. С чем это связано?

- Сейчас есть возможность, не обязательно лететь и проводить предматчевую тренировку на чужом поле, потому что слишком мало времени между играми, есть какие-то моменты, над которыми хотели бы поработать дома. Плюс я считаю, что так более удобно, не нужно после перелета бежать на тренировку. Можно восстановиться и готовиться к игре. Мы привыкли делать и всегда так делаем в чемпионате России, для нас это более привычно.

- Кто не полетит на матч с Бельгию?

- Я могу сказать, кто там точно не сыграет, а лететь - возможно, полетят. И полетят некоторые игроки, которые не смогут сыграть. Из тех, кто не сыграет, это Караваев и Вендел по травмам, Ловрен - дисквалификация. Чистяков и Карпухин с нами работают, но они не заявлены на Лигу чемпионов. Под вопросом участие Артёма Дзюбы, только после сегодняшнего занятия посмотрим, готов он будет сыграть или нет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сергей Семак
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