Семак ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча с бельгийским «Брюгге» (0:3) в групповом этапе Лиге чемпионов отреагировал на слухи о своей возможной отставке.

«Отставка? Для любого тренера, особенно российской команды, выступающей в ЛЧ, это сложнейший год со всеми сопутствующими обстоятельствами. Вопрос не ко мне, а к руководителям. Мое дело работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной», - приводит слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Перед шестым туром группового этапа турнира петербургский коллектив имеет на своем счету всего один балл и занимает последнюю позицию в квартете F. Чемпион России потерял шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

В заключительном туре подопечные Семака на своем домашнем стадионе «Газпром Арена» встретятся с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет восьмого декабря и начнется в 20:55 по московскому времени.