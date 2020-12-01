Семак покритиковал лимит и поставил в пример Евросоюз

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с «Брюгге» снова пожаловался на лимит на легионеров.

- Чего в первую очередь «Зениту» не хватило для того, чтобы бороться за плей-офф Лиги чемпионов, а не за выход в Лигу Европы?

- Для того, чтобы бороться в Лиге чемпионов, нам нужно было усилить те позиции, которые были необходимы летом, плюс мы можем конкурировать, когда находимся в оптимальной форме, и все наши лидеры в строю. При любом другом раскладе, есть определенное конкурентное преимущество у тех команд, которые играют против нас.

- Как вам кажется, лимит на легионеров имеет ли влияние на выступление российских клубов в Лиге чемпионов? Как вы к нему относитесь в нынешнем виде?

- Я много говорил по поводу лимита, я не являюсь его сторонником. Что касается вектора развития, то здесь руководителям принимать решение, в какую сторону двигаться. Что касается результата матчей, нужно качество игроков, качественный турнир, качественные команды, которые могут на равных соперничать с европейскими клубами, которые играют с нами в одном турнире. Что для этого надо сделать? Вариантов много - воспитывать своих игроков, ждать определенного момента, когда количество россиян в каждой команде будет больше, чем есть сейчас. Сейчас это создает проблемы для каждой российской команды, которая участвует в Лиге чемпионов. Бывает три-четыре лидера, на скамейке оказываются только игроки вторых команд или ребята молодые. Таких проблем у других клубов нет, у них полноценная заявка. В Евросоюзе не является иностранцами все граждане Евросоюза. Здесь, конечно же, есть конкурентное преимущество у клубов, которые играют там.

- Вы затронули тему чемпионата России и Лиги чемпионов. Как вы отнеслись к решению о том, что матч с «Уралом» пройдет без зрителей, а следующий матч с «Боруссией» - со зрителями?

- Что касается болельщиков, конечно, мы только за, чтобы они присутствовали на каждом матче, на домашнем и выездном, но решение принимаем не мы. Странности в нашей жизни достаточно часто встречаются. У нас нет ответа на этот вопрос, мы только за, чтобы болельщики могли присутствовать и смотреть матчи, для нас это важно. Дальше власти принимают решение, насколько это возможно.

- Вы говорили о том, что не уверены, что Дзюба сыграет. Проблема в какой-то новой проблеме, которая появилась, или в старой?

- В последнем матче он получил повреждение. Дело в новой проблеме, насколько мы сможем решить ее, будет ясно в течение сегодняшнего дня.