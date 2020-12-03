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Андрей Мостовой: «Дома почти не находишься, одни выезды, очень тяжело психологически и физически»

03 Декабря 2020, 01:32,

Global Look Press

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвёл итоги матча с «Брюгге» (0:3) в эфире канала «Матч!».

- Неудачный матч здесь. Что чувствовали, выходя на замену в перерыве, какая задача была поставлена конкретно перед вами? Как «Зенит» собирался ломать эту игру?

- Согласен, очень обидное поражение. Ничего, выходил, надо было больше атаковать, выходить в атаку, играть за спину, были зоны. Такая задача была у меня.

- Насколько удивил «Брюгге» в этой встрече? Наверняка готовились  и в планы не входили 0:3, тем не менее, результат на табло. Что пошло не так?

- Безусловно, «Брюгге» не сильно изменился после первого матча в Питере, все знали о них. Не пошло? Гол, наверное, пропустили. Мы неплохо начали второй тайм, но такой непонятный пенальти, он переломил ход встречи.

- На ошибках учатся. Какой вы для себя сделали самый главный вывод из этой неудачной для вас Лиги чемпионов?

- Можно со всеми играть, здесь ничего страшного нету, нужно ничего не бояться, все в наших силах команды. Главное, что ничего здесь сверхъестественного нету.

- Физическое состояние после таких тяжелых матчей и перелетов какое у команды и вас лично?

- Да, конечно, 7 выездов, а если еще и сборную взять… дома почти не находишься, одни выезды, очень тяжело психологически и физически. Это очень сильно мешает. Мне кажется, что все сейчас в равных условиях, поэтому жаловаться не стоит.

- Вы заканчиваете эту часть чемпионата тремя домашними матчами с «Уралом», «Динамо» и «Спартаком». Как чувствуете, «на ободах» доезжаете, или хватит силы дать бой и уйти на каникулы с хорошим настроением? Может быть даже лидируя в чемпионате.

- Конечно, по-любому надо настраиваться на все 9 очков, надо занять первое место нам. По-другому быть не может. Ничего, восстановимся, все нормально будет, все матчи выиграем.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Андрей Мостовой
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