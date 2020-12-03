Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Андронов: «Зенит» выглядит жалко, Семак - тоже»

03 Декабря 2020, 10:11,

LiveSport.Ru

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился впечатлениями от матча между бельгийским «Брюгге» и петербургским «Зенитом» в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака уступили со счетом 0:3.

«Разумеется, «Зенит» - это позорище. Нечего и обсуждать. «Зенит» выглядит не плохо - жалко. Его тренер - тоже», - гласит сообщение Андронова в «Телеграме».

После пяти туров «сине-бело-голубые» имеют в своей копилке всего одно очко. В заключительном матче петербургская команда на домашнем поле примет дортмундскую «Боруссию». Матч состоится восьмого декабря, начало - 20:55 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Сергей Семак, Алексей Андронов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
Порадовались за «Краснодар», продолжаем позор: «Зенит» мощно получил в Брюгге и забронировал последнее место
Порадовались за «Краснодар», продолжаем позор: «Зенит» мощно получил в Брюгге и забронировал последнее место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола