Андронов: «Зенит» выглядит жалко, Семак - тоже»

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился впечатлениями от матча между бельгийским «Брюгге» и петербургским «Зенитом» в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака уступили со счетом 0:3.

«Разумеется, «Зенит» - это позорище. Нечего и обсуждать. «Зенит» выглядит не плохо - жалко. Его тренер - тоже», - гласит сообщение Андронова в «Телеграме».

После пяти туров «сине-бело-голубые» имеют в своей копилке всего одно очко. В заключительном матче петербургская команда на домашнем поле примет дортмундскую «Боруссию». Матч состоится восьмого декабря, начало - 20:55 по московскому времени.