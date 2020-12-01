Семак: «Хорошую и длинную скамейку наши клубы не могут себе позволить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с «Брюгге» поговорил об ошибках первого тура и проблемах команды.

- Вы согласны с Далером Кузяевым, который только что сказал, что в первом матче вы действовали пассивно. Может быть, еще какие-то ошибки допустили в первом матче, которые вы не допустить снова?

- Нет, я могу сказать, что мы играли скорее осторожно, не то, что пассивно. Мы контролировали мяч, и игра была очень напряженная, потому что значимость результата была очень высока. После пропущенного мяча стали играть более раскованно, забили, могли забить еще, но, к сожалению, не реализовали моменты, которые у нас были. Что касается результата домашнего, надо в обороне меньше ошибаться, тогда будем меньше пропускать, хотя по игре в первом матче на победу наиграли. Но это футбол, не обязательно побеждает команда, которая больше создает.

- В Бельгии не такой сложный график, как в России, потому что предыдущий сезон они не доигрывали, а вы с июня играете без перерыва. Насколько есть проблема и разница в физике, насколько «Брюгге» сильнее физически? Насколько ваша команда сейчас функционально готова?

- Проблемы есть, их действительно очень много, и с состоянием игроков, потому что некоторые провели по 2-3 тренировки из наших лидеров после длительного отсутствия. Кто-то не сможет помочь, каждый день вносит какие-то коррективы. Действительно, проблемы есть. Для этого нужно, чтобы быть мощными и сильными в каждой игре, нужна ротация, нужно иметь хорошую и длинную скамейку, которую в нынешней ситуации наши клубы не могут себе позволить. Есть некоторые издержки, связанные с отсутствием подготовительного этапа между сезонами. Но в любом случае мы должны делать все, на что способны, стараться и выходить побеждать. Для кого-то это шанс выйти в Лиге чемпионов и показать, на что он способный. Поэтому это футбол, тем интереснее, что возможно все, несмотря ни на что, ни на физическое состояние, ни на другие факторы.

- Для того, чтобы рассчитывать на третье место, «Зениту» в Бельгии нужно забивать минимум два мяча. Означает ли это, что вы будете играть с позиции силы и пытаться взять игру под свой контроль, или все-таки больше от обороны играть и ждать свой шанс?

- Мы всегда стараемся, но не всегда получается так, как нам хочется, в виду многих причин. Естественно, нужно активно играть и забивать, мы прекрасно знаем ситуацию. Естественно, постараемся сыграть на максимуме возможностей, чтобы добиться нужного нам результата.