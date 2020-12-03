«Семак сделает выводы из европейской кампании»: Канделаки поддержала тренера после разгрома от «Брюгге»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о разгромном поражении петербургского «Зенита» от «Брюгге» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийского клуба.

«Сложно комментировать результат. Семак сделает выводы даже не из этой игры, а из всей европейской кампании. Надо выигрывать чемпионат и уже в следующем году доказывать, что мы можем доставлять радость болельщикам на фоне лучших команд Европы», - гласит сообщение Канделаки в «Телеграме».

Перед заключительным туром групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака имеют в своем активе одно очко и занимают последнее место в группе F. В шестом туре соревнований петербургский клуб на своем домашнем стадионе «Газпром Арена» примет дортмундскую «Боруссию». Встреча состоится восьмого декабря, начало - 20:55 по московскому времени.