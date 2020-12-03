Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Семак сделает выводы из европейской кампании»: Канделаки поддержала тренера после разгрома от «Брюгге»

03 Декабря 2020, 08:10,

Global Look Press

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о разгромном поражении петербургского «Зенита» от «Брюгге» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийского клуба.

«Сложно комментировать результат. Семак сделает выводы даже не из этой игры, а из всей европейской кампании. Надо выигрывать чемпионат и уже в следующем году доказывать, что мы можем доставлять радость болельщикам на фоне лучших команд Европы», - гласит сообщение Канделаки в «Телеграме».

Перед заключительным туром групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака имеют в своем активе одно очко и занимают последнее место в группе F. В шестом туре соревнований петербургский клуб на своем домашнем стадионе «Газпром Арена» примет дортмундскую «Боруссию». Встреча состоится восьмого декабря, начало - 20:55 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сергей Семак, Тина Канделаки
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола