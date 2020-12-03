Провал «Зенита» в Брюгге: Разбираем, кто был худшим, а кто хоть чуть-чуть старался

Оценки футболистам Сергея Семака

Таких грустных матчей давно не приходилось видеть. Безвольный «Зенит» получал по лицу в Брюгге от команды, которая даже в скромном национальном чемпионате не лидирует. Давайте сразу к отговоркам: не было Дзюбы, Вендела, Ловрена и Караваева. Только восстановились Азмун, Дриусси, Оздоев, очень устал Жирков. Вот только с такими проблемами в этом сезоне сталкивается каждая команда Лиги чемпионов. Из-за этого «Зенит» и набрал единственный балл в матче против «Лацио».

Статистика матча: удары по воротам – 11:4, в створ - 5:0, угловые – 6:3. Когда видишь такую статистику и счёт 3:0 по итогу, сложно найти игрока «Зенита», сыгравшего положительно, на команду. Но давайте попробуем. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИХАИЛ КЕРЖАКОВ – 5,0. Один опасный удар Ноа Ланга парировал с трудом, один простенький от Ванакена – чётко. И всё на этом. «Брюгге» либо прощал лично, либо голкипер мяч доставал из сетки. Правда, и винить Кержакова в голах из расстрельных позиций не стоит.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 6,0. Жаль, что Ракицкому в перерыве пришлось покинуть поле из-за травмы. Ярослав не давал разгуляться нападающим «Брюгге». Выиграл оба единоборства за мяч, сблокировал опасный удар Денниса, неплохо раздавал длинные передачи.

ДАНИЛА ПРОХИН – 3,0. Бросаться помидорами в молодого Прохина не стоит, но этот матч Даниле лучше забить. Отличный голевой пас отдал на Кетеларе и полную свободу действий предоставил Ванакену. В пассиве ещё жёлтая карточка, ну просто не день Прохина. Совсем.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 4,0. Знатно бабахнул в перекладину Алексей, но вышел играть он всё-таки защитника. А свободнее Ноа Ланга себя чувствовал только Ханс Ванакен во втором тайме. Прострел на первый гол пришёл из-под Сутормина, Алексей даже не обозначил прессинг. Ланг и потом уходил легко от опеки, завершая проходы опасными ударами.

ДУГЛАС САНТОС – 5,5. Куда меньше свободы дал Дуглас Сантос на своём краю, но видно, что травма беспокоит. Резкости не хватает бразильцу: просто не выпрыгивал на верховую борьбу, трижды попался на дриблинг Денниса, отпуская скоростного вингера. Однако, собрал и пять отборов в актив, переместившись в центр поля.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 4,0. Игрок – полупозиция. Вечно мяч перелетал Барриоса. То он не добегал ко второму темпу, то не встречал первый. Где это видано, чтобы опорник 4 раза вступал в борьбу, выиграв всего половину эпизодов? Иногда складывалось ощущение, что Вильмар специально устраняется от мяча.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 3,0. Когда не получается игра у Далера, и он «психует», лучше его менять сразу, пока дел не наворотил. Семак не успел. Сначала Кузяев рукой закинул мяч в сетку (а почему не было жёлтой за это?), а потом глупейшим образом привёз пенальти, чуть не раздавив ногу Шарлю Кетеларе.

МАЛКОМ – 3,5. Ох, нарезать бы хайлайты Малкома, отправить в «Барселону» и потребовать 39 млн евро обратно. Удары на три метра мимо ворот, постоянные потери у своей штрафной площади, безадресные навесы. Какие на сей раз будут оправдания по Малкому, интересно…

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СЕБАСТЬЯН ДРИУССИ – б/о.

СЕРДАР АЗМУН – 4,5. Понятно было, что полутравмированный Азмун без Дзюбы ничего не покажет. В борьбе его легко двигали (проиграл 6 эпизодов из 9), а резкости пока не хватает. Хотя в одном моменте отлично отклеился от защитника, гол забив. Жаль, Ерохин из офсайда простреливал.

ДАНИИЛ КРУГОВОЙ – 4,0. Замена Кругового на Ракицкого – худшее, что мог придумать Семак. Был у «Зенита» хотя бы один фланг, откуда атаки не накатываются, во втором тайме и этого островка безопасности не стало. Даниил проиграл всю борьбу Деннису, из зоны Кругового и пришёл третий гол.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – б/о.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ - б/о.

ЛЕОН МУСАЕВ - б/о.

ДАНИИЛ ШАМКИН - б/о.

Иван Терентьев