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Экс-игрок «Зенита» Кирицэ: «Причина слабого выступления «Зенита» не в перелётах»

03 Декабря 2020, 15:48,

Global Look Press

Бывший игрок «Зенита», серебряный призер чемпионата России - 2003 Даниэл Кирицэ дал комментарий по итогам матча питерцев против «Брюгге» (0:3).

- Вы смотрели матч с «Брюгге»?

- Я смотрю все матчи «Зенита» в еврокубках и поддерживаю команду. Да, я видел матч и, конечно, мне не понравилось то, что я увидел. У команды совсем ничего не получалось. Это было очень печально. «Брюгге» смотрелся заметно лучше.

- Что произошло?

- Сложно сказать, мы же не знаем в каком состоянии были игроки, как они тренировались.  Но я не увидел от команды никакой игры. Я смотрел первый матч дома, который «Зенит» проиграл, но там игра была намного лучше, чем сейчас. Чтобы понять, почему так вышло, нужно быть внутри команды.

- В России говорят, что «Зенит» много летает, и из-за этого есть проблемы, это может влиять?

- Мы тоже много летали, полеты - это часть работы профессионального футболиста.

- Но сейчас «Зенит» летает даже больше, чем раньше из-за особенностей сезона.

- Нет-нет, я уверен, что причина слабого выступления «Зенита» не в этом. Перелеты и восстановление после них не влияют на результат, нужно искать другие причины, о которых знают внутри команды.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Даниэл Кирицэ
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Комментарии (2)
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0
Советский
03 Декабря 2020, 16:21

У команды совсем ничего не получалось. Это было очень печально.Профессионалам газпрома не хватает пинка под зад.

0
Misha_diablo_football
03 Декабря 2020, 16:24

Клуб несоответствует спонсору и лозунгу, Газпром мечты сбываются .... Мяспром живой или мёртвый туша даром не пропадёт....

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