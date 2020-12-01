Кузяев: «Нельзя завтра допустить, чтобы с первых минут снова пассивно действовать против «Брюгге»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на пресс-конференции перед матчем с «Брюгге» отметил, что команда сделала выводы из ошибок прошлого поединка против бельгийцев.

- Сергей Семак не раз говорил, что Лига чемпионов - это праздник. В такой ситуации едете ли вы в Брюгге с желанием получить удовольствие игры и ощущение, что вы - часть этого праздника?

- Согласен с вами, что Лига чемпионов - это праздник, это самый престижный турнир в Европе, мы очень рады, что в нем участвуем. Конечно же, мы едем с боевым настроем в Бельгию. Нас ждет непростая, но интересная игра.

- Вы играли против «Брюгге» в первом матче. Скажите, какие ошибки тогда допустил «Зенит»?

- В первом тайме мы действовали немного пассивно и только после первого мяча стали играть в более атакующий футбол. Думаю, нам не нужно допустить такого в завтрашней игре, чтобы с первых минут также пассивно действовать. Нам необходимы очки, постараемся завтра с первых минут играть в более агрессивный футбол.