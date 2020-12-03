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Бар в Красноярске запустил акцию после провала «Зенита» в Брюгге

03 Декабря 2020, 12:17,

Global Look Press

Бар «Залечь на дно в Брюгге», который находится в Красноярске, запустил акцию в честь провального выступления петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов, сообщает издание Sibnovosti.ru.

«Чтобы хоть немного скрасить горечь поражения в Брюгге, мы предлагаем скидку на все меню. Скидка 10% действует только сегодня», - заявил представитель заведения Дмитрий Журкин.

В матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака потерпели поражение от «Брюгге» со счетом 0:3. После этого результата «сине-бело-голубые» лишились шансов на продолжение борьбы в еврокубках.

В заключительном туре петербургский клуб на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Встреча пройдет восьмого декабря, начало - 20:55 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Брюгге
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