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Чемпионат Франции. Лига 1

Бен-Йеддер провёл свой 150-й матч за «Монако»

30 Января 2023 • 01:59 Комментировать
Марсель
1:1
Монако
окончен

В двадцатом туре французского чемпионата «Монако» сразился с «Марселем», команды разошлись миром - 1:1. Эта игра стала 150-й в составе «Монако» для одного из лучших футболистов команды - Виссама Бен-Йеддера, который выступает за клуб с 2019 года.

За это время Бен-Йеддер забил 89 голов в составе «Монако» - лишь Килиан Мбаппе за обозначенный промежуток времени забил еще больше мячей среди всех представителей французского футбола, а именно - 136.

В следующем, 21-м туре французского чемпионата «Монако» примет дома аутсайдера турнира - «Осер». Это случится уже в среду, первого февраля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Виссам Бен-Йеддер
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