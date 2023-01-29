«Марсель» с «Монако» сыграли в боевую ничью

«Марсель» и «Монако» провели боевой матч в рамках 20-го тура Лиги 1. На 17-й минуте после подачи Александра Головина Жордан Верету срезал мяч в свои ворота, поэтому голевой пас на полузащитника никто не запишет. Юссуф Фофана мог удваивать счет, но не попал в створ. Вскоре Виссам Бен-Йеддер убежал один на один с вратарем и с двух попыток не смог отличиться.
Сразу после перерыва Нуну Тавареш нанес удар по воротам, Александр Нюбель парировал перед собой, и Алексис Санчес сравнял счет. Леонардо Балерди мог вывести хозяев вперед, но после ряда отскоков головой направил мяч в перекладину.
В итоге 1:1, «Марсель» остается третьим, «Монако» идет следом, проигрывая пять очков.
Протокол игры
|17'Верету Жордан (0:1)
|(1:1) Санчес Алексис47'
Бланко Рубен•МБемба Шансель•Жиго Самуэль•Колашинац Сеад•Юндер Дженгиз•Тавареш Нуну•Ронжье Валентин• 86'Верету Жордан 66'86' (Гуйе Папе (86') •Малиновский Руслан86' (Пайе Димитри (86') •Гендузи Маттео46' (Балерди Леонардо (46') •Санчес Алексис
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон90' (Агилар Рубен (90') •Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Кайо Энрике•Диатта Крепин 54'68' (Якобс Исмаил (68') •Матазо Элио•Фофана Юссуф•Головин Александр•Бен Сехир Элиссе68' (Желсон Мартиньш (68') •Бен-Йеддер Виссам46' (Эмболо Брель (46')
28 января. Стадион "Велодром" (Марсель).
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