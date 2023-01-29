«Марсель» с «Монако» сыграли в боевую ничью

«Марсель» и «Монако» провели боевой матч в рамках 20-го тура Лиги 1. На 17-й минуте после подачи Александра Головина Жордан Верету срезал мяч в свои ворота, поэтому голевой пас на полузащитника никто не запишет. Юссуф Фофана мог удваивать счет, но не попал в створ. Вскоре Виссам Бен-Йеддер убежал один на один с вратарем и с двух попыток не смог отличиться.

Сразу после перерыва Нуну Тавареш нанес удар по воротам, Александр Нюбель парировал перед собой, и Алексис Санчес сравнял счет. Леонардо Балерди мог вывести хозяев вперед, но после ряда отскоков головой направил мяч в перекладину.

В итоге 1:1, «Марсель» остается третьим, «Монако» идет следом, проигрывая пять очков.