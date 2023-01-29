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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» с «Монако» сыграли в боевую ничью

29 Января 2023 • 00:53 Комментировать
Марсель
1:1
Монако
окончен

«Марсель» и «Монако» провели боевой матч в рамках 20-го тура Лиги 1. На 17-й минуте после подачи Александра Головина Жордан Верету срезал мяч в свои ворота, поэтому голевой пас на полузащитника никто не запишет. Юссуф Фофана мог удваивать счет, но не попал в створ. Вскоре Виссам Бен-Йеддер убежал один на один с вратарем и с двух попыток не смог отличиться.

Сразу после перерыва Нуну Тавареш нанес удар по воротам, Александр Нюбель парировал перед собой, и Алексис Санчес сравнял счет. Леонардо Балерди мог вывести хозяев вперед, но после ряда отскоков головой направил мяч в перекладину.

В итоге 1:1, «Марсель» остается третьим, «Монако» идет следом, проигрывая пять очков.

Протокол игры  
Марсель1:1Монако
  17'Верету Жордан (0:1)
(1:1) Санчес Алексис47'  
Бланко РубенМБемба ШансельЖиго СамуэльКолашинац СеадЮндер ДженгизТавареш НунуРонжье Валентин  86'Верету Жордан  66' 86' (Гуйе Папе ( 86') Малиновский Руслан 86' (Пайе Димитри ( 86') Гендузи Маттео 46' (Балерди Леонардо ( 46') Санчес Алексис
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонЭлмаз БартугКаборе ИссаFrancois Mughe
Нюбель АлександрСкардовелли Вандерсон 90' (Агилар Рубен ( 90') Дисаси АксельМарипан ГильермоКайо ЭнрикеДиатта Крепин  54' 68' (Якобс Исмаил ( 68') Матазо ЭлиоФофана ЮссуфГоловин АлександрБен Сехир Элиссе 68' (Желсон Мартиньш ( 68') Бен-Йеддер Виссам 46' (Эмболо Брель ( 46')
Запасные: Боаду МиронСарр МалангМагасса СунгутуМинамино ТакумиДидийон Томас
28 января. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Марсель
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