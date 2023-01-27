Лидер сборной Марокко перейдёт в «Марсель»

Полузащитник французского «Анже» Аззедин Унаи станет игроком «Марселя».

Клубы полностью согласовали условия перехода 22-летнего футболиста: стоимость трансфера составит 8 млн евро, ещё 2 млн «Анже» может получить в виде бонусов, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Сам хавбек сборной Марокко договорился с «Марселем» о контракте, рассчитанном до 2027 года.

Аззедин Унаи был одним из ключевых игроков сборной Марокко, занявшей четвёртое место на прошедшем чемпионате мира в Катаре. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 футболист провёл 15 матчей за «Анже», не отметившись результативными действиями.