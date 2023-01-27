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Чемпионат Франции. Лига 1

Лидер сборной Марокко перейдёт в «Марсель»

27 Января 2023 • 20:20 Комментировать
Марсель
...
Монако
1 2.05 X 3.70 2 3.40
28.01 23:00

Полузащитник французского «Анже» Аззедин Унаи станет игроком «Марселя».

Клубы полностью согласовали условия перехода 22-летнего футболиста: стоимость трансфера составит 8 млн евро, ещё 2 млн «Анже» может получить в виде бонусов, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Сам хавбек сборной Марокко договорился с «Марселем» о контракте, рассчитанном до 2027 года.

Аззедин Унаи был одним из ключевых игроков сборной Марокко, занявшей четвёртое место на прошедшем чемпионате мира в Катаре. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 футболист провёл 15 матчей за «Анже», не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Сборная Марокко Анже Трансферы футбола - зима 2023 Аззедин Унаи
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МАРСЕЛЬ МОНАКО
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