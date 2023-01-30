Малиновский извинился за объятия с Головиным после матча: «Лучше бы я обошёл его стороной»

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский извинился перед украинскими болельщиками за объятия с российским игроком «Монако» Александром Головиным.

Момент произошёл после окончания матча 20-го тура чемпионата Франции, где одноимённая команда из Марселя принимала на своём поле «монегасков» (1:1).

После того как фото попало в сеть, Руслан получил порцию критики от соотечественников на своей странице в социальных сетях, что заставило его принести публичные извинения.

«Я понимаю, что лучше бы я обошёл его стороной, но так получилось, что он подошёл ко мне и поздоровался. После матча все игроки жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал. В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», – написал Малиновский в своём аккаунте.