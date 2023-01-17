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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий назвал худший стадион в мире

17 Января 2023 • 11:39 Комментировать
Марсель
...
Монако
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28.01 23:00

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал самый плохой стадион в мире для просмотра футбола.

По мнению российского специалиста, худшей ареной в мире является домашний стадион французского «Монако» «Луи II», так как там, по словам Слуцкого, царит нефутбольная атмосфера, а сама арена выглядит устаревшей.   

«Там приходят три человека, которые вышли из казино. Сидят пять фанатов с флагами. Просто приходят люди, которые больше туристы. Сам стадион с беговыми дорожками, арки, которые мне напоминают какой-нибудь стадион «Труд» где-нибудь в 50-м году в одном из городов России», — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что 51-летний Слуцкий находится без работы с ноября прошлого года. Помимо «Рубина», именитый специалист также возглавлял ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Витесс», «Халл Сити» и национальную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Леонид Слуцкий Луи II
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МАРСЕЛЬ МОНАКО
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