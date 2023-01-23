Во Франции ограбили дом Колашинаца, в нём были его жена и дочь

Дом боснийского защитника «Марселя» Сеада Колашинаца в пятницу стал жертвой ограбления.. Злоумышленники ограбили его дом прямо во время кубкового матча «Марсель» - «Ренн». Об этом сообщает французское издание 20 Minutes.

Сообщается, что в доме в момент ограбления были его жена и дочь. К счастью, члены семьи боснийца не получили физические травмы, но испытали сильный стресс.

Сумма причинённого ущерба дому игрока не известна.

Колашинац является игроком «Марселя» с зимы 2022 года. Действующий контракт защитника с клубом из Франции действует до окончания текущего сезона.