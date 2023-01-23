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Чемпионат Франции. Лига 1

Во Франции ограбили дом Колашинаца, в нём были его жена и дочь

23 Января 2023 • 22:31 Комментировать
Марсель
...
Монако
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28.01 23:00

Дом боснийского защитника «Марселя» Сеада Колашинаца в пятницу стал жертвой ограбления.. Злоумышленники ограбили его дом прямо во время кубкового матча «Марсель» - «Ренн». Об этом сообщает французское издание 20 Minutes.

Сообщается, что в доме в момент ограбления были его жена и дочь. К счастью, члены семьи боснийца не получили физические травмы, но испытали сильный стресс.

Сумма причинённого ущерба дому игрока не известна.

Колашинац является игроком «Марселя» с зимы 2022 года. Действующий контракт защитника с клубом из Франции действует до окончания текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Сеад Колашинац
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