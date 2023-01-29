​Украинский комментатор оскорбил Головина

В субботу вечером в чемпионате Франции проходил матч между «Марселем» и «Монако». Во время трансляции на сервисе Megogo украинский комментатор оскорбил российского полузащитника монегасков Александра Головина. Произошло это после того, как защитник провансальцев Валентин Ронжье нарушил правила против россиянина.

«Ронжье всё правильно сделал. Мало даже. Надо было в рожу дать. Да и даже этого было бы мало. Надеюсь, судья сейчас говорит Головину: «Отправляйся на болото, чувак. И не вылезай оттуда», - сказал комментатор.

Напомним, что матч французской Лиги 1 между «Марселем» и «Монако» завершился вничью со счётом 1:1.