Первый тренер Головина: «Если ему доверяют в «Монако», то он может заиграть в любом топ-клубе»

Александр Плясунов, первый тренер игрока «Монако» Александра Головина, высказался о карьерных перспективах полузащитника.

«Если Головину доверяет тренер в таком топовом клубе, как «Монако», то он вполне может заиграть в любом европейском топ-клубе. Правда, если обстоятельства позволят сменить клуб», — рассказал Плясунов в интервью изданию Sport24. По его мнению, Александру комфортно находиться в такой команде, как «Монако», усомнившись в схожем отношении к россиянину в Англии.

Напомним, что в составе клуба французской Лиги 1 Головин выступает с 2018 года, проведя за «красно-белых» 159 матчей во всех состязаниях и забив 21 гол.