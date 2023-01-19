Защитника «Марселя» Байи дисквалифицировали на семь матчей

Защитник «Марселя» Эрик Байи дисквалифицирован на семь матчей за жёсткий фол в кубковой игре.

Напомним, на стадии 1/32 финала Кубка Франции ивуариец ударил в грудь полузащитника «Йера» Альмике Ндиая в стиле Найджела де Йонга. Из-за этого футболист команды оппонентов получил несколько переломов рёбер. Тот матч завершился уверенной победой «Марселя» - 2:0.

Отметим, что первоначально Байи дисквалифицировали только на два матча, но после французская федерация футбола решила ужесточить игроку наказание, пишет журналист Фабрис Ламперти.

Напомним, Байи выступает за «Марсель» на правах аренды, игрок принадлежит «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.