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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент: «Головин в порядке, он готовится к игре с «Марселем»

26 Января 2023 • 19:20 Комментировать
Марсель
...
Монако
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28.01 23:00

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о состоянии своего клиента.

«Готовится ли Александр Головин к игре против «Марселя» 28 января? Да, конечно, Саша в порядке, он готовится к игре с «Марселем» самым серьезным образом», — приводит слова представителя игрока Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

Матч 20-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Монако» состоится 28 января, стартовый свисток запланирован на 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Марсель Александр Головин Александр Клюев
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