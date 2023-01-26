Агент: «Головин в порядке, он готовится к игре с «Марселем»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о состоянии своего клиента.

«Готовится ли Александр Головин к игре против «Марселя» 28 января? Да, конечно, Саша в порядке, он готовится к игре с «Марселем» самым серьезным образом», — приводит слова представителя игрока Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

Матч 20-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Монако» состоится 28 января, стартовый свисток запланирован на 23:00 по мск.