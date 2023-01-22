«Марсель» нацелился на полузащитника из аутсайдера чемпионата Италии

Французский «Марсель» может пополнить молодой полузащитник из «Вероны» - аутсайдера Серии А. Кандидата на повышение зовут Иван Илич, сербу 21 год, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Как отмечает журналист, стороны уже имеют согласованный контракт, но полузащитник может остаться в Италии и доиграть сезон с «Вероной» до конца.

В текущем сезоне на счету молодого игрока 11 сыгранных матчей в чемпионате Италии, в которых он единожды отличился ассистом. Стоимость Илича, если верить порталу Transfermarkt – 13 млн евро.