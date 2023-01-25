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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-игрок «Марселя» Товен может перейти в «Лион»

25 Января 2023 • 20:35 Комментировать
Марсель
...
Монако
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28.01 23:00

Французский полузащитник, чемпион мира 2018 года Флорьян Товен может стать игроком французского «Лиона». Также на 29-летнего француза претендуют ещё два клуба – это испанские «Валенсия» и «Сельта», пишет мексиканский портал TV Azteca.

Напомним, позавчера Товен покинул мексиканский клуб «Тигрес», куда он нежданно для всех перешёл в мае 2021 года. Всего в Мексике француз сыграл 38 матчей, в них он смог восемь раз отличиться и отдать пять ассистов.

Ранее Товен заявлял, что перебрался в столь боевом возрасте для футболиста в Мексику не ради денег.

С 2013 по 2015 и с 2017 по 2021 годы Товен выступал в стане злейших соперников «Лиона» - в «Марселе».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Марсель Флорьян Товен Трансферы футбола - зима 2023
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