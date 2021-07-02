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Товен: «Я переехал в Мексику не из-за денег»

02 Июля 2021, 00:42,

Полузащитник «Тигреса» Флорьян Товен рассказал об интересе к своей персоне со стороны европейских клубов.

«Я получил предложение от «Милана» в январе, мной интересовались и «Лион» с «Атлетико». «Марсель» предлагал мне продлить контракт, но затем появился «Тигрес».

Я не люблю говорить о деньгах, в Мексику я переехал не по этой причине. Мне предлагали огромные деньги во Франции, Италии и Испании. Если бы для меня была важна финансовая составляющая, то я бы переехал в Китай или Саудовскую Аравию. В Мексике есть всё, чтобы быть счастливым: футбол, болельщики, прекрасный клуб, который хочет побеждать», - цитирует Товена пресс-служба «Тигреса».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тигрес, Флорьян Товен
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