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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» повторил клубный рекорд по количеству побед подряд

22 Января 2023 • 04:17 Комментировать
Марсель
...
Монако
1 2.02 X 3.75 2 3.45
28.01 23:00

«Марсель» переиграл «Ренн» в 1/16 финала Кубка Франции, гол на 59-й минуте забил Маттео Гендузи. Это была уже восьмая победа кряду для «Марселя», если учитывать выступления клуба во всех турнирах. В эпоху профессионального «Марселя» , то есть с 1932 года, это - повторение рекорда клуба.

Впрочем, надо заметить, что по восемь побед кряду ранее клуб одерживал много раз - и в 1992 году,  и в 2010, и в сезоне 2011/2012, и в 2014 году, и даже в прошлом, 2022 году. Но еще одна победа может поставить абсолютный рекорд в истории провансальского клуба. В следующем туре «Марсель» сыграет против «Монако».  

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ренн
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МАРСЕЛЬ МОНАКО
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