«Марсель» повторил клубный рекорд по количеству побед подряд

«Марсель» переиграл «Ренн» в 1/16 финала Кубка Франции, гол на 59-й минуте забил Маттео Гендузи. Это была уже восьмая победа кряду для «Марселя», если учитывать выступления клуба во всех турнирах. В эпоху профессионального «Марселя» , то есть с 1932 года, это - повторение рекорда клуба.

Впрочем, надо заметить, что по восемь побед кряду ранее клуб одерживал много раз - и в 1992 году, и в 2010, и в сезоне 2011/2012, и в 2014 году, и даже в прошлом, 2022 году. Но еще одна победа может поставить абсолютный рекорд в истории провансальского клуба. В следующем туре «Марсель» сыграет против «Монако».