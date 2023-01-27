Головин – в заявке «Монако» на завтрашний матч с «Марселем»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оказался в заявке своего клуба на очную встречу с «Марселем» в рамках чемпионата Франции. Заявка появилась в официальных соцсетях монегасков. Матч состоится в субботу 28 января в 23:00 по московскому времени в Марселе на арене «Велодром».

Напомним, Александр Головин – один из самых ценных игроков своего клуба за последние месяцы. В текущем сезоне у россиянина, который играет за клуб уже пятый год, набралось четыре гола и шесть ассистов во всех турнирах.

«Монако» и «Марсель» - конкуренты в верхней части турнирной таблицы Лиги 1, «Марсель» занимает третью строчку, набрав 42 очка, а «Монако» - четвёртую, у клуба 37 баллов. Завтрашняя победа монегасков может приблизить клуб к тройке лидеров.