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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин – в заявке «Монако» на завтрашний матч с «Марселем»

27 Января 2023 • 22:29 Комментировать
Марсель
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Монако
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Через 23 ч. 6 мин.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оказался в заявке своего клуба на очную встречу с «Марселем» в рамках чемпионата Франции. Заявка появилась в официальных соцсетях монегасков. Матч состоится в субботу 28 января в 23:00 по московскому времени в Марселе на арене «Велодром».

Напомним, Александр Головин – один из самых ценных игроков своего клуба за последние месяцы. В текущем сезоне у россиянина, который играет за клуб уже пятый год, набралось четыре гола и шесть ассистов во всех турнирах.

«Монако» и «Марсель» - конкуренты в верхней части турнирной таблицы Лиги 1, «Марсель» занимает третью строчку, набрав 42 очка, а «Монако» - четвёртую, у клуба 37 баллов. Завтрашняя победа монегасков может приблизить клуб к тройке лидеров.

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Монако Марсель Александр Головин
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МАРСЕЛЬ МОНАКО
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