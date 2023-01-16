Нюбель уже точно не вернётся в «Баварию» в январе

Голкипер «Монако» Александр Нюбель уже точно не вернётся в мюнхенскую «Баварию» в январе. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, футболист не намерен прерывать свою аренду во французском клубе, чтобы заменить травмированного Мануэля Нойера лишь на краткосрочной основе.

Теперь «Бавария» полностью сосредоточена на трансфере 34-летнего Янна Зоммера из мёнхенгладбахской «Боруссии». Команда Юлиана Нагельсманна хочет заключить сделку до конца недели.

У Зоммера в данный момент три сухих матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. В целом игрок провёл 10 матчей в Бундеслиге в этом сезоне.