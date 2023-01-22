Хёнесс: «Кейн — потрясающий игрок»

Бывший президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказался о перспективах клуба подписать английского нападающего Гарри Кейна.

«Кейн — потрясающий игрок. Я знаю, что предложение «Манчестер Сити» в прошлом году в размере 140 или 150 миллионов было отвергнуто, и я не могу себе представить, какие суммы «Бавария» собирается или может заплатить», — заявил чемпион мира и Европы, чьи слова приводит журналист Максимилиан Кох.

Напомним, что Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», выступая за родной клуб с 2011 года и забив 265 голов в 414 матчах в футболке «шпор».