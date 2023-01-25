Салихамиджич раскритиковал Гнабри за его поездку в Париж

Вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри подвергся критике со стороны спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича. Причина в том, что 27-летний немец отправился в Париж в свой выходной день.

«Это поступок любителя, а не профессионала. Такое отношение не соответствует стандартам «Баварии». В выходной день нужно отдыхать, это очень важно. Мы обязательно поговорим об этом с Сержем», – заявил Гнабри на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Гнабри отметился 8 голами и 4 результативными передачами в чемпионате Германии. Напомним, недавно Серж продлил свой контракт с «Баварией», у которой две ничьи подряд в последних двух матчах Бундеслиги.