«Бавария» не смогла обыграть и «Айнтрахт»

«Бавария» своими руками вернула интригу в чемпионат Германии. Команда Юлиана Нагельсманна не смогла обыграть очередного противника, на сей раз - «Айнтрахт». Под конец первого тайма мюнхенцы провели ряд атак, и если сначала голкипер парировал удары, то на 34-й минуте не смог ничего поделать с выстрелом Лероя Сане из центральной части штрафной. После перерыва «Бавария» едва не наказала соперника за панику у ворот, но удары Эрика Чупо-Мотинга и Лероя Сане были блокированы. А в середине второго тайма Даити Камада вывел Рандаля Коло-Муани на отличную позицию, и тот сравнял счет. Финального штурма у чемпионов не получилось - 1:1.

«Бавария» остается лидером, но отрыв от второго места уменьшился до одного очка, соперник - пятый.