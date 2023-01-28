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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не смогла обыграть и «Айнтрахт»

28 Января 2023 • 22:29 Комментировать
Бавария
1:1
Айнтрахт Фр
окончен

«Бавария» своими руками вернула интригу в чемпионат Германии. Команда Юлиана Нагельсманна не смогла обыграть очередного противника, на сей раз - «Айнтрахт». Под конец первого тайма мюнхенцы провели ряд атак, и если сначала голкипер парировал удары, то на 34-й минуте не смог ничего поделать с выстрелом Лероя Сане из центральной части штрафной. После перерыва «Бавария» едва не наказала соперника за панику у ворот, но удары Эрика Чупо-Мотинга и Лероя Сане были блокированы. А в середине второго тайма Даити Камада вывел Рандаля Коло-Муани на отличную позицию, и тот сравнял счет. Финального штурма у чемпионов не получилось - 1:1.

«Бавария» остается лидером, но отрыв от второго места уменьшился до одного очка, соперник - пятый.

Протокол игры  
Бавария1:1Айнтрахт Фр
(1:0) Сане Лерой34'  
  69'Коло-Муани Рандаль (1:1)
Зоммер Янн  25'Станишич Йосип 90' (Забитцер Марсель ( 90') Упамекано Дайо  56'Де Лигт Маттейс  8'Дэвис АльфонсоКиммих ЙозуаСане Лерой 70' (Гравенберх Райан ( 70') Мюллер ТомасМусиала ДжамалКоман Кингсли 70' (Гнабри Серж ( 70') Чупо-Мотинг Эрик 77' (Тель Матис ( 77')
Запасные: Ваннер ПаульИбрагимович АрийонУльрайх СвенПавар БенжаменБлинд Дэйли
Трапп КевинТутаХасебе МакотоН'Дика ЭванБутаКнауфф АнсгарРоде Себастьян 64' (Борре Рафаэль ( 64'  80') Соу ДжибрилЛиндстрём Йеспер 64' (Камада Даити ( 64') Гётце Марио 85' (Якич Кристиян ( 85') Коло-Муани Рандаль 90' (Алиду Фариде ( 90')
Запасные: Рамай ДиантАларио ЛукасЧендлер ТимотиЛенц КристоферСмолчич Хрвое
28 января. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт
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