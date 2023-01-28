«Бавария» не смогла обыграть и «Айнтрахт»

«Бавария» своими руками вернула интригу в чемпионат Германии. Команда Юлиана Нагельсманна не смогла обыграть очередного противника, на сей раз - «Айнтрахт». Под конец первого тайма мюнхенцы провели ряд атак, и если сначала голкипер парировал удары, то на 34-й минуте не смог ничего поделать с выстрелом Лероя Сане из центральной части штрафной. После перерыва «Бавария» едва не наказала соперника за панику у ворот, но удары Эрика Чупо-Мотинга и Лероя Сане были блокированы. А в середине второго тайма Даити Камада вывел Рандаля Коло-Муани на отличную позицию, и тот сравнял счет. Финального штурма у чемпионов не получилось - 1:1.
«Бавария» остается лидером, но отрыв от второго места уменьшился до одного очка, соперник - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Сане Лерой34'
|69'Коло-Муани Рандаль (1:1)
Зоммер Янн• 25'Станишич Йосип90' (Забитцер Марсель (90') •Упамекано Дайо• 56'Де Лигт Маттейс• 8'Дэвис Альфонсо•Киммих Йозуа•Сане Лерой70' (Гравенберх Райан (70') •Мюллер Томас•Мусиала Джамал•Коман Кингсли70' (Гнабри Серж (70') •Чупо-Мотинг Эрик77' (Тель Матис (77')
Трапп Кевин•Тута•Хасебе Макото•Н'Дика Эван•Бута•Кнауфф Ансгар•Роде Себастьян64' (Борре Рафаэль (64') • 80'Соу Джибрил•Линдстрём Йеспер64' (Камада Даити (64') •Гётце Марио85' (Якич Кристиян (85') •Коло-Муани Рандаль90' (Алиду Фариде (90')
28 января. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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