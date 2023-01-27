​Любитель моды Гнабри не попадёт в основной состав «Баварии» в субботу

Вингер «Баварии» Серж Гнабри недавно в выходной день решил съездить в Париж, где проходила неделя моды. Произошло это между матчами против «РБ Лейпцига» и «Кёльна» (оба завершились со счётом 1:1). Гнабри был заменён по ходу второго поединка, а затем столкнулся с критикой со стороны спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича. Он назвал поведение Гнабри непрофессиональным.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подтвердил, что Серж Гнабри не выйдет в основном составе команды на субботний матч чемпионата Германии против «Айнтрахта». Об этом рассказывает портал Goal.