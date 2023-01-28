Гравенберх выйдет в основе «Баварии» на матч с «Айнтрахтом»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх должен выйти в стартовом составе своей команды на матч против франкфуртского «Айнтрахта», который состоится сегодня в 20:30 по московскому времени на «Альянц арене».

По информации от Bayern & Football, из-за травмы Леона Горецки, в основном составе сегодня выйдет именно Гравенберх, который ранее жаловался на отсутствие должного количества игровой практики. Также ожидается, что в старте «Баварии» выйдет вингер Кингсли Коман.

Таким образом, Гравенберх впервые может выйти в стартовом составе «Баварии» на матч немецкой Бундеслиги. Летом нидерландец перебрался в команду Юлиана Нагельсманна из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента.