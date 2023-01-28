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Гравенберх выйдет в основе «Баварии» на матч с «Айнтрахтом»

28 Января 2023 • 12:58 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
1 1.33 X 6.00 2 7.50
Через 6 ч. 58 мин.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх должен выйти в стартовом составе своей команды на матч против франкфуртского «Айнтрахта», который состоится сегодня в 20:30 по московскому времени на «Альянц арене».

По информации от Bayern & Football, из-за травмы Леона Горецки, в основном составе сегодня выйдет именно Гравенберх, который ранее жаловался на отсутствие должного количества игровой практики. Также ожидается, что в старте «Баварии» выйдет вингер Кингсли Коман.

Таким образом, Гравенберх впервые может выйти в стартовом составе «Баварии» на матч немецкой Бундеслиги. Летом нидерландец перебрался в команду Юлиана Нагельсманна из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Райан Гравенберх
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БАВАРИЯ АЙНТРАХТ ФР
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