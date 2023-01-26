Новый контракт Чупо-Мотинга – приоритет для «Баварии»

Руководство мюнхенской «Баварии» сделало приоритетом подписание нового контракта с нападающим Эриком Чупо-Мотингом, рапортует Sky Germany.

Как пишет источник, в планах «Баварии» - сделать камерунца главным форвардом клуба на следующий сезон. Напомним, что уже в конце сезона текущего у нападающего кончится его контракт с лидером Бундеслиги.

Поэтому боссы мюнхенцев хотят продлить контракт камерунца до конца следующего сезона, предложив ему зарплату в 10 млн евро.

Ранее о желании «Баварии» сделать ставку на Чупо-Мотинга сообщал немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

В текущем сезоне у Чупо-Мотинга 12 голов за «Баварию» во всех турнирах.