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Чемпионат Германии. Бундеслига

Новый контракт Чупо-Мотинга – приоритет для «Баварии»

26 Января 2023 • 22:09 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
1 1.30 X 6.10 2 7.80
28.01 20:30

Руководство мюнхенской «Баварии» сделало приоритетом подписание нового контракта с нападающим Эриком Чупо-Мотингом, рапортует Sky Germany.

Как пишет источник, в планах «Баварии» - сделать камерунца главным форвардом клуба на следующий сезон. Напомним, что уже в конце сезона текущего у нападающего кончится его контракт с лидером Бундеслиги.

Поэтому боссы мюнхенцев хотят продлить контракт камерунца до конца следующего сезона, предложив ему зарплату в 10 млн евро.

Ранее о желании «Баварии» сделать ставку на Чупо-Мотинга сообщал немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

В текущем сезоне у Чупо-Мотинга 12 голов за «Баварию» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
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