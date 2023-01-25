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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн объяснил, почему заменил Горецку в матче с «Кёльном»

25 Января 2023 • 11:44 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
1 1.32 X 6.00 2 7.70
28.01 20:30

Главный тренер «Баварии» объяснил замену полузащитника Леона Горецки во вчерашнем матче против «Кёльна» в рамках Бундеслиги, который закончился вничью 1:1. Напомним, мюнхенская команда не может победить в чемпионате Германии уже два матча подряд.

Горецка начал матч в стартовом составе, но был заменён перед стартом второго тайма. Если верить тренеру «Баварии» Юлиану Нагельсманну, причина замены таилась в том, что у Леона кружилась голова после столкновения с защитником «Кёльна».

Сейчас со здоровьем Горецки всё в порядке и он должен быть готов к следующему матчу. В нынешнем сезоне хавбек отметился тремя голами и одним ассистом в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка Юлиан Нагельсманн
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