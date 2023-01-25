Нагельсманн объяснил, почему заменил Горецку в матче с «Кёльном»

Главный тренер «Баварии» объяснил замену полузащитника Леона Горецки во вчерашнем матче против «Кёльна» в рамках Бундеслиги, который закончился вничью 1:1. Напомним, мюнхенская команда не может победить в чемпионате Германии уже два матча подряд.

Горецка начал матч в стартовом составе, но был заменён перед стартом второго тайма. Если верить тренеру «Баварии» Юлиану Нагельсманну, причина замены таилась в том, что у Леона кружилась голова после столкновения с защитником «Кёльна».

Сейчас со здоровьем Горецки всё в порядке и он должен быть готов к следующему матчу. В нынешнем сезоне хавбек отметился тремя голами и одним ассистом в чемпионате Германии.