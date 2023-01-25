В «Баварии» приняли решение относительно будущего Комана

«Бавария» не планирует продавать вингера Кингсли Комана.

В нынешнем сезоне француз редко попадает в стартовый состав команды Юлиана Нагельсманна, что послужило поводом для слухов о вероятном уходе 26-летнего игрока в скором будущем. Несмотря на это, по данным Sky Sport News, руководство мюнхенцев уверено, что у Комана есть перспективы в клубе. «Бавария» не рассматривает ни продажу футболиста, ни какие-либо сделки по его обмену на кого-то другого.

В текущем сезоне Кингсли Коман принял участие в 16 матчах «Баварии» во всех турнирах, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.