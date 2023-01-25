Чупо-Мотинг останется основным форвардом «Баварии» в следующем сезоне

В «Баварии» готовы сделать долгосрочную ставку на нападающего Эрика Чупо-Мотинга.

С момента ухода Роберта Левандовски в «Барселону» мюнхенский клуб регулярно связывают с интересом к звёздным форвардам, а одной из главных кандидатур считался Гарри Кейн. Согласно сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, в обозримом будущем «Бавария» не планирует серьёзных вложений в трансфер нового центрального нападающего. Вместо этого немецкий гранд планирует продолжать использовать Чупо-Мотинга в основе не только до конца текущего сезона, но и в следующей кампании.

Контракт 33-летнего камерунца истекает в июне, но в клубе уверены в продлении соглашения. В нынешнем сезоне на счету Чупо-Мотинга 12 голов в 18 матчах.