Эмболо — о победе над «Аяччо»: «Нам хотелось завершить первую половину сезона на мажорной ноте»

Нападающий «Монако» Брель Эмболо высказался о победе над «Аяччо» (7:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции.

Швейцарский форвард отметил ударное начало в исполнении своей команды, а также посетовал на то, что монегаскам не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Первый тайм выдался просто блистательным. Жаль, что не удалось отыграть этот матч на ноль, но это уже детали. Нам хотелось завершить первую половину сезона на мажорной ноте», — приводит слова Эмболо пресс-служба французского клуба.

На данный момент «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 37 очков в 19 встречах. От лидирующего «ПСЖ» монегаски отстают на 10 баллов.